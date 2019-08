O chanceler do México, Marcelo Ebrard, disse nesta segunda-feira (5) que o tiroteio na cidade americana El Paso, fronteiriça com a mexicana Ciudad Juárez, "é um ato de terrorismo contra mexicanos", após confirmar a morte de pelo menos oito compatriotas entre as 22 vítimas fatais reportadas.

"Consideramos que é um ato de terrorismo, neste caso efetuado no território dos Estados Unidos, mas de terrorismo contra mexicanos", disse Ebrard a jornalistas, referindo-se ao massacre durante uma visita a El Paso.

Ele acrescentou que a Procuradoria-Geral do México investigará o caso, que será o primeiro com essa relevância na história do país sobre "terrorismo" contra mexicanos em território americano.

"Definitivamente vamos apresentar um caso contra a venda e a distribuição de armas como a arma de assalto que tirou a vida dos oito mexicanos e mexicanas", assegurou Ebrard, sem descartar o pedido de extradição do atirador para o México.

O México vê "o racismo e a supremacia branca como problemas sérios nos Estados Unidos", acrescentou o chanceler, que ressaltou que o governo de seu país converge com a declaração do presidente americano Donald Trump, que condenou a ideologia que, segundo as autoridades, pode estar por trás da chacina em El Paso.

Ebrard disse que oito mexicanos morreram quando o atirador branco de 21 anos abriu fogo em um supermercado Walmart no sábado em El Paso, e outros seis continuam hospitalizados.