Sobe para 22 número de mortos por tiroteio em El Paso, Texas

O número de mortos no tiroteio na cidade de El Paso, Texas, no sul dos Estados Unidos, aumentou para 22 com o falecimento de dois feridos nesta segunda-feira, informou a polícia.

Uma das vítimas "faleceu no começo da manhã no hospital", e uma segunda vítima morreu logo depois, às 10h00 do horário local, afirmou o departamento de polícia da cidade no Twitter.

Dois massacres no final de semana, perpetrados por atiradores brancos em El Paso (Texas), na fronteira com o México, e Dayton (Ohio, nordeste), deixaram no total 31 mortos, segundo o último boletim oficial.

As autoridades mexicanas asseguram que oito das vítimas de El Paso são mexicanas.

"Me informaram que infelizmente Juan de Dios Velázquez Chairez, originário de Zacatecas, faleceu. Nossas condolências a sua família e amigos. Oito compatriotas morreram como resultado do ato terrorista de sábado", tuitou o ministro das Relações Exteriores do México, Marcelo Ebrard.

Ebrard informou que se tratam de Sara Esther Regalado, Adolfo Cerros Hernández, Jorge Calvillo García, Elsa Mendoza de la Mora, Gloria Irma Márquez Juárez, María Eugenia Legarreta Rothe, Iván Filiberto Manzano e Juan de Dios Velázquez Chairez.

Segundo o chefe de polícia, entre os mortos no tiroteio de El Paso há também um cidadão alemão.