EUA e Coreia do Sul não têm 'vontade política' para efetivar negociações

A Coreia do Norte afirmou nesta terça-feira (horário local) que as manobras militares entre Estados Unidos e Coreia do Sul representam uma "violação flagrante" aos esforços de paz na península coreana e refletem uma falta de "vontade política" para melhorar as relações.

Os comentários de um porta-voz não identificado do Ministério das Relações Exteriores norte-coreano foram divulgados pela agência estatal norte-coreana KCNA, depois de Pyongyang lançar dois "projéteis não identificados" da sua costa leste, segundo a agência sul-coreana Yonhap, que citou o chefe do Estado-Maior.