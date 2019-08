Petróleo fecha em baixa em meio a tensões comerciais

O preço do petróleo sofreu forte queda nesta segunda-feira, com investidores preocupados pelas crescentes tensões entre Washington e Pequim sobre a economia global e, por sua vez, com a demanda de petróleo.

Em Londres, o barril de Brent do Mar do Norte para entrega em outubro chegou a seu valor mais baixo desde janeiro, perdendo 2,08 dólares, a 59,81 dólares.

Em Nova York, o barril de WTI para entrega em setembro recuou 97 centavos, a 54,69 dólares.

"O petróleo está caindo, como outros mercados financeiros, pelas preocupações comerciais", disse Matt Smith, da ClipperData.

A tensão comercial entre as duas maiores economias do mundo é especialmente preocupante neste mercado porque "qualquer coisa que possa atrapalhar seu crescimento aumenta os temores de desaceleração do crescimento mundial e, portanto, de demanda de energia. Os intermediários estão apenas fazendo conexões", disse Smith.

De acordo com Stephen Brennock, analista da PVM Reports, outros fatores podem ter ajudado a aumentar o preço da commodity - como o fechamento do campo petrolífero de Sharara, na Líbia, ou a apreensão pelo Irã de um novo navio estrangeiro do Golfo Pérsico. Contudo, esses elementos "são insuficientes frente às escurecidas perspectivas da demanda mundial".