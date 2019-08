Editora francesa publicará contos inéditos de Marcel Proust

Uma editora francesa anunciou nesta segunda-feira a publicação de contos inéditos do escritor francês Marcel Proust (1871-1922) em outubro.

Esses nove textos, publicados pela Éditions de Fallois sob o título "O correspondente misterioso e outros contos inéditos", foram escritos quando Proust tinha cerca de 20 anos.

Seriam incluídos em seu primeiro livro, "Os prazeres e os dias" (1896), mas acabaram sendo descartados pelo autor.

O livro será lançado em 9 de outubro.

Os contos foram editados pelo criador da Éditions de Fallois, Bernard de Fallois, falecido no ano passado e grande especialista da obra de Marcel Proust.

De Fallois já havia descoberto um romance escrito por Proust entre 1895 e 1899 e que tinha permanecido inédito até ser publicado de forma póstuma pela editora Gallimard em 1952.

Marcel Proust é considerado um dos grandes escritores do século XX, em particular por sua obra "Em busca do tempo perdido", composta por sete partes publicadas entre 1913 e 1927.