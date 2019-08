Comunicado do Business Wire :ExaGrid

ExaGrid®, a provedora com liderança em armazenamento hiperconvergente inteligente para backup com deduplicação de dados, anunciou hoje uma nova versão do seu software, a versão 5.2.2, que oferece várias melhorias aos clientes. O ExaGrid sempre alcançou uma taxa de deduplicação líder de mercado de 20:1, em média, juntamente com a maioria dos aplicativos de backup com participação no mercado. O ExaGrid agora levou seu algoritmo de deduplicação a novos patamares para os dados de backup do Veeam VM, rastreamento de bloco alterado (CBT) e incrementos para sempre, além de ser compatível com o Windows Active Directory e o Veritas NetBackup Accelerator.

Os novos recursos incluem:

-- Deduplicação de dados aprimorada para o Veeam Software

-- Deduplicação de dados aprimorada para CBT, além de backups incrementais

-- Capacidade de deduplicação adicional dos dados deduplicados do Commvault

-- Suporte do Windows Active Directory

-- Suporte do Veritas NetBackup Accelerator

Deduplicação de dados aprimorada para o Veeam SoftwareA Veeam Software é uma parceira de tecnologia e aliança da ExaGrid. A deduplicação do ExaGrid funciona com e permite que a deduplicação e a compactação "dedupe friendly" (nível de compactação otimizada) do Veeam seja habilitadas como melhor prática. A combinação da deduplicação e da compactação "dedupe friendly" do Veeam, juntamente com a deduplicação do ExaGrid, podem alcançar agora uma taxa de deduplicação combinada de até 14:1 para backups de VM (máquina virtual). O ExaGrid sempre deduplicou os dados do Veeam, mas aprimorou os seus algoritmos para oferecer uma taxa de deduplicação muito mais alta. O ExaGrid oferece agora o melhor de ambos os mundos, com escalabilidade linear e deduplicação avançada, que é a melhor do setor, incluindo o Dell EMC Data Domain. O ExaGrid é a única solução que deduplica ainda mais os dados deduplicados do Veeam, assim como armazena o backup mais recente no formato nativo do Veeam para as inicializações de VM mais rápidas disponíveis. O Veeam pode inicializar uma VM do ExaGrid em segundos ou minutos, em vez de horas, para dispositivos de deduplicação, como o Dell EMC Data Domain, que armazenam apenas os dados deduplicados, o que exige reidratação dos dados para cada solicitação. O ExaGrid armazena dados de retenção deduplicados em um repositório, que é separado da zona de aterrissagem para eficiência de armazenamento.

Deduplicação de dados aprimorada para backups de CBT e incrementaisO novo algoritmo de deduplicação do ExaGrid melhora as taxas de deduplicação em relação à sua versão anterior para aplicativos de backup que utilizam backups de CBT ou incrementais. O ExaGrid é compatível com mais de 25 aplicativos e utilitários de backup - cuja maioria utiliza o CBT para fazer backups mais eficientes.

Capacidade de deduplicação adicional dos dados deduplicados do CommvaultO ExaGrid agora permite que os clientes do Commvault mantenham a deduplicação do Commvault ativada e utilizem o armazenamento de destino do ExaGrid. O ExaGrid deduplicará ainda mais os dados deduplicados do Commvault e melhorará a taxa de deduplicação por um fator de 3X até uma taxa de deduplicação combinada de 20:1. Com a deduplicação do Commvault, as cópias de "DASH fulls" (backup completo acelerado) e DASH agora podem ser habilitadas para o gerenciamento mais eficiente de backups e de retenção.

O ExaGrid é mais econômico para os clientes do Commvault, que mantêm cópias de retenção de backup semanais, mensais e anuais. O ExaGrid é muito mais barato do que o disco de baixo custo, já que utiliza muito menos disco, o que deduplica ainda mais os dados deduplicados do Commvault. Além disso, o ExaGrid oferece escalabilidade linear (arquitetura de scale-out) para permitir que os clientes simplesmente adicionem dispositivos, à medida que os dados aumentam. Esta abordagem de adicionar computação com capacidade mantém a janela de backup fixa em tamanho, enquanto os dados aumentam.

Suporte do Windows Active DirectoryA interface gráfica do usuário (GUI) do ExaGrid foi idealizada com a simplicidade em mente. Para simplificar ainda mais a experiência do usuário, as credenciais de domínio do Windows Active Directory agora podem ser usadas para controlar o acesso à interface de gerenciamento do ExaGrid, proporcionando autenticação e autorização para a GUI da Web. Isso permite que a equipe de TI acesse a interface de gerenciamento com base na Web do ExaGrid e, além disso, almeje o controle de acesso de compartilhamento para o CIFS ou Veeam Data Mover.

Suporte do Veritas NetBackup AcceleratorA tecnologia NetBackup Accelerator da Veritas reduz drasticamente as janelas de backup ao enviar apenas alterações para os backups incrementais e acelerados, sintetizando o backup completo das alterações anteriores usando a interface OST. O ExaGrid pode absorver e deduplicar os dados do NetBackup Accelerator e, além disso, ele pode reconstituir o backup acelerado em sua zona de aterrissagem para que o sistema ExaGrid esteja pronto para restaurar os dados rapidamente, assim como proporcionar inicializações imediatas da VM, além de cópias de fita externas rápidas, um recurso único e exclusivo. Por outro lado, todos os dispositivos de deduplicação em linha armazenam apenas dados deduplicados. Quando uma restauração, inicialização de VM, cópia de fita etc. é solicitada, um longo processo de reidratação de dados deve ocorrer.

"Os novos recursos do ExaGrid o diferenciam ainda mais de sua concorrência", disse Bill Andrews, presidente e diretor executivo da ExaGrid. "Continuamos a inovar e nos empenhar na eficiência da deduplicação, desempenho do backup, desempenho da restauração e escalabilidade linear para aumentar a produtividade e reduzir os custos."

ExaGrid soluciona os desafios dos dispositivos tradicionais de backupO ExaGrid oferece uma abordagem única e inovadora para o armazenamento de backup para ambientes de retenção de longo prazo. A ExaGrid percebeu que a simples inclusão da deduplicação em linha em aplicativos de backup ou dispositivos de armazenamento de scale-up, ao mesmo tempo em que reduz o custo do armazenamento de backup, também prejudica o desempenho do backup, restauração e escalabilidade. A deduplicação é extremamente intensa e, quando executada durante a janela de backup, reduz os backups. Outros dispositivos de backup armazenam apenas dados deduplicados, fazendo com que as solicitações de restauração, inicializações de VM, cópias de fitas externas etc. demorem horas, porque os dados precisam ser reidratados.

O ExaGrid solucionou os desafios do uso de sistemas tradicionais de armazenamento de backup, que utilizam a deduplicação em linha e a arquitetura scale-up. O ExaGrid oferece a única deduplicação em nível de zona, que utiliza a detecção de similaridade versus a correspondência de blocos exata e combina a sua abordagem de deduplicação com uma arquitetura desenvolvida para o armazenamento de deduplicação de backup. Sua exclusiva zona de aterrissagem permite que os backups sejam gravados diretamente no disco, sem serem deduplicados, o que é três vezes mais rápido do que a deduplicação em linha. Os backups mais recentes são armazenados em um formato de backup nativo não deduplicado, pronto para ser restaurado, inicializado, copiado etc., já que não há processo de reidratação de dados. Uma arquitetura de armazenamento scale-out é usada para adicionar computação com capacidade, resultando em uma janela de backup de tamanho fixo, enquanto os dados crescem, a eliminação de upgrades de empilhadeiras caros e disruptivos, assim como a eliminação da obsolescência forçada de produtos.

As histórias de sucesso de clientes e histórias de empresas publicadas da ExaGrid são mais de 360, mais do que todos os outros fornecedores no espaço combinado. Estas histórias demonstram como os clientes estão satisfeitos com a abordagem arquitetônica exclusiva, produto diferenciado e suporte ao cliente incomparável da ExaGrid. Os clientes afirmam consistentemente que o produto não é apenas o melhor da categoria, mas que "ele simplesmente funciona".

Sobre a ExaGridA ExaGrid oferece armazenamento hiperconvergente inteligente para backup com deduplicação de dados, uma zona de aterrissagem exclusiva e arquitetura de scale-out. A zona de aterrissagem do ExaGrid oferece backups mais rápidos, restaurações e recuperações instantâneas de máquinas virtuais. Sua arquitetura de scale-out inclui dispositivos completos em um sistema de scale-out e garante uma janela de backup de tamanho fixo, à medida que os dados crescem, eliminando atualizações (upgrades) completas e caras. Visite-nos em exagrid.com ou conecte-se com a gente no LinkedIn. Veja o que os clientes têm a dizer sobre suas próprias experiências com o ExaGrid e porque eles agora gastam significativamente menos tempo com backup.

O ExaGrid é uma marca registrada da ExaGrid Systems, Inc. Todas as outras marcas comerciais são propriedade de seus respectivos titulares.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20190805005591/pt/

Stacey Foster ExaGrid sfoster@exagrid.com 508-898-2872 x0248

© 2019 Business Wire, Inc. Aviso: Este documento não é de autoria da AFP e a AFP não pode se responsabilizar por seu conteúdo. Para esclarecer qualquer dúvida sobre o conteúdo, por favor, contate as pessoas/empresas indicadas neste comunicado de imprensa.