Sete feridos e milhares de evacuados por explosão de arsenal na Sibéria

Sete pessoas e milhares de pessoas evacuadas nesta segunda-feira por explosões provocadas por um incêndio em um depósito de munições na Sibéria, indicaram as autoridades locais.

As explosões, causadas por um incêndio cuja origem se desconhecia, começaram às 10H00 GMT em um depósito de obuses em uma unidade militar perto do município de Kamenka, informou um comunicado publicado na página oficial do governador da região de Krasnoyarsk, Alexander Uss.

"Segundo nossas estimativas, cerca de 6.000 pessoas devem ser evacuadas", declarou Uss, que se dirigiu ao local do acidente, ao canal de televisão Rossia 24. "As evacuações terminaram ou estão em curso", acrescentou.

Os funcionários do depósito também foram evacuados, informou o governador.

Segundo fontes médicas, sete pessoas ficaram feridas pelas explosões, e duas delas tiveram que ser hospitalizadas, segundo a agência estatal de notícias TASS.

Testemunhas publicaram na Internet vídeos em que se podia ver uma espessa fumaça acima do bosque ao lado do depósito.