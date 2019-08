Síria e Rússia retomam operações militares na província de Idlib

O Exército sírio e a Rússia, sua aliada, retomaram nesta segunda-feira (5) as operações militares na região de Idlib, norte da Síria, interrompendo uma trégua de quatro dias após denunciar a queda de um obus perto de uma base da Rússia.

A província de Idlib e as regiões vizinhas de Aleppo, Hama e Latakia, que estão nas mãos do grupo extremista Hayat Tahrir Al Sham (HTS, ex-braço sírio da Al Qaeda), ainda escapam do controle do regime de Bashar al-Assad, oito anos depois de começar a guerra da Síria.

Na quinta à noite, Damasco proclamou uma trégua na região de Idlib, após mais de três meses de bombardeios quase diários da Rússia. O Observatório Sírio dos Direitos Humanos (OSDH) estima que mais de 790 civis morreram nesse ataques, que deixaram mais de 400 mil deslocados, segundo a ONU.

O OSDH, que conta com uma rede de informantes na Síria, reportou nesta segunda que as forças do regime tinham retomado seus bombardeios, enquanto os aviões da Rússia se uniram pouco depois.

Os aviões russos atacaram o oeste da província, enquanto as forças dos dois países retomaram os bombardeios do setor sul, de acordo com o OSDH.

No sul, do país, em Khan Shaykhun, a AFP encontrou focos de incêndio após bombardeios por aviões e helicópteros. Várias famílias fugiram de lá em carros e caminhonetes cheios de seus pertences.

Antes da retomada dos ataques, a imprensa estatal havia noticiado a queda de obuses disparados por "grupos terroristas", nos arredores da base aérea russa de Hmeimim, na província de Latákia, vizinha de Idlib, "que provocaram perdas humanas significativas".

"Às 15h30 (9h30 em Brasília), os grupos terroristas apontaram contra a base aérea de Hmeimim e provocaram importantes perdas humanas e materiais", afirmou a agência oficial de notícias Sana, citando uma fonte militar.

O regime classifica extremistas e rebeldes - também presentes na região - indistintamente como "grupos terroristas".

"Os grupos terroristas apoiados pela Turquia se recusaram a respeitar o cessar-fogo e executaram vários ataques contra civis. O Exército vai desenvolver suas operações militares e responder às agressões do campo adverso", afirma um comunicado militar divulgado pela imprensa oficial.

Alguns minutos depois do anúncio feito pelo Exército sírio, "a aviação síria lançou ataques na cidade de Khan Shaykhun, no sul da província de Idlib", relatou o OSDH.

- Zona desmilitarizada -

Na quinta, Damasco condicionou o respeito do cessar-fogo à aplicação de um acordo concluído em setembro de 2018 entre Rússia e Turquia para criar uma "zona desmilitarizada" em Idlib, sem a presença de extremistas.

A iniciativa previa separar os territórios controlados por extremistas e rebeldes das zonas rurais nas mãos do governo sírio.

Mas o acordo foi respeitado apenas parcialmente, pois os extremistas se recusam a se retirar, enquanto os bombardeios do regime se intensificaram.

No sábado, o líder do HTS, Abu Mohamad al-Julani, disse se negar a qualquer retirada de uma futura zona em Idlib.

Ao longo dos anos, o regime de Damasco conseguiu capturar mais de 60% do território, graças ao apoio da Rússia e do Irã, mas muitas regiões permanecem fora de seu controle.

A guerra na Síria, que eclodiu em 2011 com a repressão às manifestações pró-democracia, deixou mais de 370 mil mortos e obrigou milhões de pessoas a abandonarem suas casas.