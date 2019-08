Comunicado do Business Wire :SpeeDx Pty. Ltd.

A SpeeDx Pty. Ltd., desenvolvedora de novas soluções de diagnóstico molecular transformadoras, anunciou hoje que angariou US$ 10 milhões em investimentos de capital adicionais da norte-americana Northpond Ventures. Isto sucede um investimento original de US$ 5 milhões da Northpond Ventures em abril de 2019.

O CEO da SpeeDx, Colin Denver, afirmou: "Os fundos angariados ajudarão a acelerar nossa expansão internacional e alavancar relacionamentos estratégicos com parceiros globais. Estamos trabalhando com pesquisadores e organizações importantes em todo o mundo, com o objetivo comum de fornecer aos médicos as informações e orientações necessárias para abordar as questões urgentes relacionadas à resistência a antibióticos e ao melhor gerenciamento de doenças infecciosas".

"A SpeeDx desenvolveu parcerias estratégicas significativas e seus recentes sucessos demonstram um verdadeiro potencial global", afirmou Michael Rubin, Ph.D., fundador e CEO da Northpond Ventures. "Eles estão posicionados para se tornar um líder mundial com tecnologia que beneficiará milhões de pacientes globalmente".

A SpeeDx anunciou recentemente uma parceria com a GlaxoSmithKline para apoiar o trabalho de desenvolvimento de antibióticos e uma parceria com a Cepheid no programa de cartuchos FleXible, permitindo um teste SpeeDx (ResistancePlus® MG) a ser executado na plataforma GeneXpert. ResistancePlus MG apoia Terapia guiada por resistência para a infecção sexualmente transmissível Mycoplasma genitalium(Mgen),uma abordagem recomendada nas diretrizes de manejo em resposta às crescentes taxas de resistência a macrolídeos observadas com o tratamento tradicional com Mgen. Com uma base instalada global de mais de 22.000 sistemas GeneXpert, essa parceria com a Cepheid poderia incluir a Terapia guiada por resistência aplicada em vários ambientes em que as informações de tratamento acionáveis são necessárias rapidamente.

A SpeeDx está agora procurando acelerar o crescimento, com o aumento de escala comercial para suportar mais penetração nos mercados globais. Os estudos clínicos nos EUA estão em fase de conclusão do ResistancePlus MG com apresentação ao FDA provavelmente antes do final de 2019. OResistancePlus® GC, para a detecção de gonorreia e suscetibilidade ao tratamento com ciprofloxacina, também foi concedida a designação de dispositivo inovador pelo FDA e iniciou o processo de depuração nos EUA. Os resultados deste teste podem ser usados para orientar as decisões de tratamento para infecções por gonorreia, dando aos médicos e pacientes a opção de usar ciprofloxacina em vez de ceftriaxona, um dos últimos antibióticos restantes disponíveis para infecções resistentes a múltiplos medicamentos.

Sobre a SpeeDx

A SpeeDx desenvolveu um portfólio de testes de diagnóstico molecular, principalmente para doenças infecciosas, que fornece tanto a identificação quanto a capacidade de orientação terapêutica. A empresa está sediada na Austrália, com escritórios em Austin e Londres, e distribuidores em toda a Europa. A SpeeDx é especializada em soluções de diagnóstico molecular que vão além da simples detecção para oferecer informações abrangentes para um melhor gerenciamento do paciente. A inovadora tecnologia de reação em cadeia da polimerase em tempo real (qPCR) tem impulsionado as estratégias de detecção de multiplex e priming líderes de mercado. Os portfólios de produtos enfocam o diagnóstico multiplex para infecções sexualmente transmissíveis (IST), marcadores de resistência a antibióticos e doenças respiratórias. Para obter mais informações sobre a SpeeDx, consulte: https://plexpcr.com

