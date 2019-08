"No momento, nada indica um motivo racista" no tiroteio que deixou nove mortos na madrugada de domingo em Dayton, Ohio, disse nesta segunda-feira o chefe de polícia desta cidade no nordeste dos Estados Unidos.

Os investigadores não excluem nenhuma hipótese, pois ainda estão na fase preliminar da investigação, acrescentou Richard Biehl, chefe de polícia de Dayton.

O atacante, um homem branco de 24 anos, matou nove pessoas, seis negros e três brancos, incluindo sua própria irmã.