O Reino Unido anunciou nesta segunda-feira que vai participar de uma "nova missão internacional de segurança marítima" ao lado dos Estados Unidos para proteger navios mercantes no Golfo, uma região estratégica no centro das tensões com o Irã.

"Esta implantação aumentará a segurança e tranquilizará o transporte marítimo", disse o ministro das Relações Exteriores britânico, Dominic Raab, em um comunicado.