A Bolsa de Nova York abriu com forte queda, nesta segunda-feira (5), afetada pelo conflito comercial entre Estados Unidos e China, assim como pela desvalorização da moeda chinesa: o Dow Jones perdia 1,47%, e o Nasdaq, 2,26%.

Na sexta-feira, Wall Street fechou no vermelho, ao fim de uma semana semana marcada pela escalada de tensão entre Pequim e Washington. No fim do pregão, o Dow Jones recuou 0,37%, e o Nasdaq, 1,32%.