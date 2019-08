O mês de julho de 2019 foi o mais quente no mundo desde que as temperaturas começaram a ser registradas, superando o mesmo período em 2016, de acordo com dados do programa europeu Copernicus, que monitora a mudança climática.

"Julho é geralmente o mês mais quente do ano no mundo, mas segundo os nossos dados (o deste ano) foi o mais quente desde o início das medições", anunciou em um comunicado o diretor do programa, Jean-Noël Thépaut.