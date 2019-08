Greve e protestos em Hong Kong reúnem 14 mil pessoas e geram caos na cidade

Os manifestantes que protestam há dois meses em Hong Kong promovem uma "situação muito perigosa", afirmou nesta segunda-feira (4) a chefe de Governo local, em um dia marcado pelo caos nos transportes públicos e voos internacionais. Ativistas ocuparam estações de metrô e deixaram as portas dos trens abertas, o que impediu sua circulação, com direito a muitos gritos e algumas brigas nos meios de transporte lotados.



Com milhares de pessoas impedidas de chegar ao trabalho, a chefe de Governo de Hong Kong, Carrie Lam, convocou uma entrevista coletiva e deixou evidente a disposição de endurecer ainda mais sua posição. "Eu diria que (os manifestantes) estão tentando derrubar Hong Kong, destruir por completo a vida de mais de sete milhões de pessoas", declarou Lam.







(foto: ANTHONY WALLACE / AFP)

Ela afirmou que a atitude intransigente dos "jovens radicais" está levando Hong Kong, um importante centro financeiro, para uma situação "muito perigosa". "Ações tão grandes em nome de certas demandas (...) minam seriamente a lei a a ordem de Hong Kong. E estão levando nossa cidade, uma cidade que todos amamos, à beira de uma situação muito perigosa", completou.





Lam disse que "o governo será enérgico na manutenção da lei e da ordem em Hong Kong para restaurar a confiança". Em uma jornada caótica, a população estava dividida: alguns passageiros não escondiam a irritação, enquanto outros expressavam apoio aos protestos, após mais de dois meses de manifestações para exigir a garantia de liberdades democráticas.





A greve convocada para esta segunda-feira pretende mostrar ao governo da China que o movimento ainda tem apoio popular. Os manifestantes ocupam as ruas há dois meses, mas até agora conseguiram poucas concessões do poder político. Os protestos começaram depois que o governo local apresentou um projeto de lei - atualmente suspenso - que permitira a extradição de detentos à China continental.





Em pouco tempo, no entanto, as manifestações passaram a adotar demandas mais amplas. Como os protestos não parecem perder força, as autoridades de Hong Kong e Pequim expressaram a disposição de adotar uma postura mais rígida. Os militares chineses afirmaram que estão prontos para controlar os distúrbios "intoleráveis".





Dezenas de manifestantes foram detidos, acusados de promover distúrbios públicos, o que em Hong Kong pode resultar em uma pena máxima de 10 anos de prisão. No fim de semana, a polícia usou gás lacrimogêneo contra os manifestantes em diversos bairros de Hong Kong.





Os manifestantes, que não têm um líder, utilizam as redes sociais para coordenar os protestos. Em virtude do princípio "Um país, dois sistemas" pelo qual o Reino Unido cedeu Hong Kong a China, a cidade goza de liberdades desconhecidas no restante do país, ao menos até 2047. Mas cada vez mais os moradores de Hong Kong temem que Pequim viole o acordo. Os manifestantes passaram a considerar os policiais como homens a serviço de Pequim. As autoridades defendem o uso da força, alegando que são vítimas de manifestantes radicais.