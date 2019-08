México estuda denunciar por terrorismo autor de tiroteio nos EUA

O governo do México anunciou neste domingo que estuda denunciar por terrorismo contra mexicanos em território americano o autor do tiroteio em El Paso, bem como um eventual pedido de extradição, após a morte de seis cidadãos mexicanos no atentado, que deixou 20 mortos.

"Será uma avaliação que ficará a cargo da Procuradoria Geral da República solicitar - se houver os elementos necessários - a extradição do autor ou dos autores deste fato (...) Será uma decisão a ser tomada no devido momento, mas que ninguém se surpreenda, porque, para o México, esse indivíduo é um terrorista", disse o chanceler mexicano, Marcelo Ebrard.