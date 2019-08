Detido na Nigéria opositor que clamou por uma 'revolução'

Um ex-candidato presidencial e editor de um site de oposição foi preso por pedir por uma "revolução" na Nigéria, informaram os serviços de segurança neste domingo, 24 horas após seu desaparecimento.

Omoyele Sowore, candidato do Congresso de Ação Africana (AAC) nas eleições presidenciais de fevereiro e diretor do site Sahara Reporters, havia convocado na sexta-feira uma passeata para o dia 5 de agosto em Abuja, defendendo que na Nigéria "há necessidade de uma revolução".

No sábado, Sowore publicou no Twitter que os seviços de segurança do país estavam invadindo sua casa. Desde então, não havia nenhuma informação sobre o opositor. Neste domingo, o porta-voz do DDS (serviço de segurança do país), Peter Afunaya, confirmou sua prisão.

"O DSS não ficará de braços cruzados e ver alguém liderar um levante e ameaçar a paz em nosso querido país", disse Afunaya.

Sowore é um forte oponente do presidente Muhammadu Buhari, reeleito para um segundo mandato em fevereiro e criticado em um país afetado pela insegurança, corrupção e uma economia em deterioração.