Trump ordena bandeiras a meio mastro em memória das vítimas de tiroteios

O presidente Donald Trump ordenou neste domingo que as bandeiras dos Estados Unidos permaneçam hasteadas a meio mastro nos prédios oficiais durante cinco dias, como forma de homenagem às 29 vítimas fatais dos dois tiroteios que enlutaram o paós em menos de 24 horas.

"Em sinal de respeito solene pelas vítimas destes atos terríveis de violência (...) ordeno hastear a meio mastro a bandeira dos Estados Unidos na Casa Branca e em todos os edifícios públicos", afirmou Trump em um comunicado.

"Condenamos estes atos odiosos e covardes", completa a nota da Casa Branca.

O primeiro tiroteio, na manhã de sábado em um centro comercial de El Paso, no estado do Texas, deixou 20 mortos e 26 feridos, alguns deles em estado crítico. As autoridades prenderam um homem branco de 21 anos e investigam o ataque como um possível crime de ódio.

Poucas horas depois, às 1H00 de domingo, um homem matou nove pessoas e deixou 27 feridas antes de ser morto pela polícia em Dayton, no estado de Ohio.