Ao menos dois mortos em ataque contra micro-ônibus de canal de TV afegão

Um ataque com bomba contra um micro-ônibus que transportava funcionários de um canal de rádio e televisão do Afeganistão matou duas pessoas e feriu quatro, incluindo um jornalista, neste domingo em Cabul.

O ataque matou o motorista do veículo da Khurshid TV e um pedestre. Quatro pessoas, incluindo três funcionários da emissora, ficaram feridos.

Zabiullah Doorandish, jornalista do canal, confirmou que três colegas ficaram feridos, incluindo um repórter.

Nenhum grupo assumiu a autoria do ataque até o momento, mas em junho os talibãs ameaçaram executar represálias contra os meios de comunicação afegãos que criticam os insurgentes.

A ONG Repórteres Sem Fronteiras (RSF) anunciou que o Afeganistão foi o país mais perigoso do mundo para os jornalistas em 2018, com pelo menos 15 profissionais da imprensa assassinados no exercício da profissão.