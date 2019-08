Kevin Spacey aparece em público dois anos após acusações e assédio sexual

O ator americano Kevin Spacey, investigado nos Estados Unidos e na Inglaterra por acusações de assédio sexual, apareceu em público em Roma, a primeira nos últimos dois anos, informou o jornal La Repubblica.

"Sério, concentrado, com paletó e gravata, ao lado de uma maravilhosa estátua de bronze chamada 'O boxeador das Termas', uma das mais belas obras do museu romano do Palazzo Massimo. É sua primeira aparição pública em dois anos", divulgou o jornal.

"Kevin Spacey escolheu Roma, com sigilo, em segredo absoluto, sem aviso prévio, concordando em ler na frente de um punhado de espectadores uma poesia de Gabriele Tinti", um poeta italiano contemporâneo, "que deu 'voz' à estátua", acrescentou.

As ações judiciais contra Spacey, acusado de atentado ao pudor e de assédio sexual no estado americano de Massachusetts, foram arquivadas há 15 dias, mas ainda são investigadas nos Estados Unidos e Inglaterra.

A carreira do ator de 60 anos está parada desde que surgiram as primeiras acusações por assédio sexual contra ele foram feitas em novembro de 2017.

A onda de denúncias contra Kevin Spacey surgiram em meio ao #MeToo, levou muitas mulheres a denunciar ações de violência sexual e que começou como resultado do caso do produtor cinematográfico Harvey Weinstein.