Vários mortos em tiroteio no Texas, segundo a CNN

Um tiroteio em um shopping center em El Paso, no estado americano do Texas, causou várias mortes no sábado, segundo a CNN.

Cirada pela rede de televisão, Olivia Zepeda, chefe de gabinete do prefeito de El Paso, informou que "múltiplas pessoas foram mortas" no tiroteiro, acrescentando não saber o número exato vítimas fatais ou de autores do ataque.

O canal local de notícias KTSM 9 divulgou mais cedo que pelo menos 18 pessoas teriam sido atingidas pelos tiros, sem especificar o número de feridos e de mortos.