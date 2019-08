Acordo de paz na República Centro-Africana se mantém frágil, aponta ONU

O acordo de paz assinado há seis meses entre o governo da República Centro-Africana (RCA) e os grupos rebeldes se mantém frágil, segundo um relatório do grupo de especialistas da ONU sobre o país divulgado neste sábado.

"Membros dos grupos armados que assinaram o acordo cometeram quase que diariamente violações dos direitos humanos e do direito humanitário internacional", apontam os especialistas da ONU. "Nada, ou quase nada, mostra que os combatentes tenham realmente mudado de comportamento, ou que seus líderes tenham começado a identificar ou punir os culpados."

A Missão da ONU na RCA (Minusca) registra semanalmente entre 10 e 70 violaçõe do acordo, assinado em fevereiro.

"Desde a assinatura do acordo, os principais grupos armados, principalmente os que pertenceram ao Seleka (grupo rebelde), não apenas mantêm seus postos de controle, mas também reforçaram seu controle sobre alguns territórios e compraram armas", assinala o relatório.

A República Centro-Africana, de 4,5 milhões de habitantes, é considerada um dos países mais pobres do mundo, e mergulhou no caos e na violência em 2013, quando os rebeldes do Seleka derrubaram o presidente François Bozizé.