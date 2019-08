Polícia de Hong Kong usa gás lacrimogêneo contra manifestantes em protestos

A polícia de Hong Kong usou gás lacrimogêneo neste sábado à noite contra os manifestantes em um popular distrito da cidade, em meio aos protestos pró-democracia e apesar das advertências da China.

As autoridades tentavam assim dispersar a multidão concentrada diante de uma delegacia no bairro de Tsim Sha Tsui, zona comercial e turística do território. Mais cedo, centenas de pessoas encapuzadas estabeleceram barricadas improvisadas para bloquear várias ruas.

Pequim e as autoridades locais elevaram o tom durante a semana com a detenção de dezenas de pessoas. E o exército chinês anunciou que estava disposto a reprimir distúrbios em caso de necessidade.

Mas os manifestantes não recuaram e prometeram novos protestos para o fim de semana e os próximos dias.

Neste sábado, milhares de manifestantes saíram às ruas em Mongkok, subúrbio densamente povoado e que já foi cenário de confrontos entre a polícia e os ativistas. Os participantes cantaram slogans e convidaram os moradores a aderir à greve da próxima segunda-feira.

Várias lojas e centros comerciais permaneceram fechados na região.

Paralelamente, neste sábado também aconteceu uma passeata de apoio ao governo, com milhares de participantes, muitos deles exibindo bandeiras da China.

Duas manifestações pró-democracia estão previstas para domingo, uma na ilha de Hong Kong e outra no setor de Tseung Kwan O. Para segunda-feira foi convocada uma greve geral na cidade, assim como protestos em sete localidades.

A ex-colônia britânica, que enfrenta a pior crise desde a retrocessão em 1997, registra oito fins de semana consecutivos de grandes mobilizações, seguidas em muitos casos por confrontos entre pequenos grupos radicais e as forças de segurança.

- Aumento da repressão -

A crise explodiu há dois meses, com a oposição a um projeto de lei em Hong Kong - atualmente suspenso - que permitiria extradições para a China. Mas o movimento se transformou em uma campanha de denúncia contra a redução das liberdades na megalópole e para exigir reformas democráticas.

Em virtude do princípio "Um país, dois sistemas" pelo qual o Reino Unido cedeu Hong Kong a China, a cidade goza de liberdades desconhecidas no restante do país, ao menos até 2047. Mas cada vez mais os moradores de Hong Kong temem que Pequim viole o acordo.

Muitos mencionam a detenção na China de livreiros de Hong Kong, a perseguição de políticos famosos e a detenção de líderes do movimento pró-democracia.

Nos protestos, as forças de segurança utilizam de forma recorrente balas de borracha e gás lacrimogêneo para dispersar a multidão. Os manifestantes respondem e jogam objetos contra os agentes.

As agressões a manifestantes no fim de julho por parte de supostos membros das chamadas tríades - grupos criminosos de origem chinesa que operam na China e em Hong Kong - deixaram 45 feridos e aumentaram ainda mais a tensão.

Na quinta-feira, as autoridades anunciaram a detenção de sete homens e uma mulher acusados de posse de explosivos.

A repressão aumenta no território. Esta semana, 44 manifestantes foram acusados por participação nos distúrbios, um crime que pode ser punido com até 10 anos de prisão.

As autoridades advertiram que os funcionários públicos, que protestaram na sexta-feira em uma iniciativa inédita para um setor conhecido por seu conservadorismo e discrição, correm o risco de demissão.

A chefe do Executivo, Carrie Lam, que suspendeu o polêmico projeto de lei, tem feito poucas aparições públicas. Os manifestantes exigem sua renúncia e uma investigação independente sobre a estratégia policial, assim como anistia para as pessoas detidas pelos protestos, a retirada total do projeto de lei e o direito de escolher seus dirigentes.

Em um artigo publicado neste sábado no site da revista Newsweek, o embaixador de Pequim nos Estados Unidos, Chui Tiankai, afirmou que há forças "mal-intencionadas" em Hong Kong e no exterior que tentam fazer do território "um posto avançado para atacar o sistema da China continental e criar o caos" em todo o país.