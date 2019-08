A polícia de Moscou deteve neste sábado 194 pessoas, incluindo seis jornalistas, durante um protesto da oposição que pedia eleições livres, informou a ONG OVD-Info.

De acordo com a organização não governamental, especializada em monitorar os protestos, seis pessoas ficaram feridas durante as detenções em uma manifestação que acontece no centro da cidade.