Kim Jong-un supervisiona novo teste de sistema lançador de foguetes

A Coreia do Norte informou neste sábado que seu líder, Kim Jong-un, supervisionou outro teste na última sexta-feira de um novo sistema de lançadores de múltiplos foguetes, que poderia aumentar a capacidade do país de atacar alvos na Coreia do Sul e bases militares americanas.



A informação vem um dia depois de militares sul-coreanos terem detectado que a Coreia do Norte atirou projéteis duas vezes no mar em sua terceira rodada de testes em apenas uma semana.



A Coreia do Norte afirmou que Kim supervisionou o primeiro teste do mesmo sistema de artilharia de foguetes na quarta-feira. Segundo a imprensa local, ele expressou "grande satisfação" com os testes feitos ontem.



As informações divulgadas pelos norte-coreanos não incluem qualquer menção direta aos Estados Unidos ou à Coreia do Sul. Para especialistas, contudo, a crescente atividade de testes tem como objetivo aumentar a pressão sobre Washington e Seul por causa de paralisações nas negociações nucleares com os EUA. Fonte: Associated Press.