Começa em Doha nova rodada de negociações entre EUA e talibãs

As negociações entre o governo dos Estados Unidos e os talibãs para acabar com quase 18 anos de conflito no Afeganistão foram retomadas neste sábado em Doha.

"Hoje começaram as negociações", declarou à AFP o porta-voz do grupo insurgente em Doha, Suhail Shaheen.

O governo dos Estados Unidos, com a ajuda de aliados da Otan, iniciou uma operação militar no Afeganistão em 7 de outubro de 2001, menos de um mês depois de sofrer os atentados mais letais de sua história em 11 de setembro, para expulsar do poder os talibãs que davam refúgio ao grupo terrorista Al-Qaeda.

Washington tenta alcançar um acordo político com os talibãs que permita a retirada das tropas americanas antes das eleições afegãs, previstas para 28 de setembro.

"Fizemos muitos progressos. Estamos conversando", declarou na sexta-feira o presidente americano Donald Trump.

Em troca de uma retirada militar, Washington exige que os talibãs se comprometam com um cessar-fogo e cortem todos os vínculos com a Al-Qaeda.

"Buscamos um acordo de paz, não um acordo de retirada (das tropas): um acordo de paz que permita a retirada", recordou na sexta-feira no Twitter Zalmay Khalilzad, o emissário americano para o Afeganistão.