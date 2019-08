EUA devem impor sanções à Rússia por suposta utilização de arma química

Os Estados Unidos devem impor novas sanções à Rússia por supostamente usar arma química proibida para tentar assassinar um ex-agente duplo em solo britânico, no ano passado. Moscou nega envolvimento no crime.



Segundo um alto funcionário da Casa Branca, as ações punitivas devem ser emitidas na próxima sexta-feira. Fonte: Associated Press.