Bombeiros salvam guaxinim preso em bueiro nos EUA

Os bombeiros americanos puseram fim ao pesadelo de um guaxinim que ficou preso em um bueiro durante horas em Newton, perto de Boston, Massachusetts, anunciaram nesta quinta-feira no Twitter.

"Conseguimos salvar um guaxinim que estava preso com a ajuda do centro Waltham Animal Control. Ficou preso por um tempo, mas estamos felizes de anunciar que já está livre".

Segundo meios locais, os bombeiros foram ao local após receber a chamada de um ciclista. Com a cabeça presa no bueiro, o animal tentava se agarrar à grade com suas pequenas patas.

"Enviamos um caminhão de bombeiros e tentamos tirar sua cabeça da grade do bueiro com água e sabão", sem sucesso, disse o oficial de bombeiros da Brigada Newton, Michael Bianchi.

Finalmente, os bombeiros entraram em contato com o Departamento de Controle de Animais de Waltham, que enviou um veterinário que administrou um sedativo ao guaxinim. Assim conseguiram soltar sua cabeça do bueiro e pôr fim à sua terrível experiência. A operação durou duas horas.

"Sempre estamos prontos para ajudar nossos amigos de quatro patas, foi uma operação sagrada!" - comemoraram os bombeiros no Twitter.

"Salvamos cidadãos de todos os tamanhos!" - acrescentaram.