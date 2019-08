Colômbia ainda é maior cultivador mundial de folha de coca

Os cultivos de folha de coca tiveram uma leve redução de 1,2% na Colômbia em 2018, mas o país se mantém como o principal semeador mundial da matéria-prima da cocaína - informou a ONU nesta sexta-feira (2).

"A área semeada com coca para corte do ano passado teve uma ligeira redução, ao passar de 171.00 hectares (em 2017) para 169.000 hectares" no ano passado, disse o representante na Colômbia do Escritório das Nações Unidas contra Drogas e Crime (Onudc), Pierre Lapaque, falando da Casa de Nariño, sede da presidência, em Bogotá.