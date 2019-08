Os Estados Unidos vão acelerar o desenvolvimento de novos mísseis terra-ar, após sua saída do tratado INF (Forças Nucleares de Alcance Intermediário) com a Rússia, formalizada nesta sexta-feira (2) - informou o Pentágono.

"Agora que nos retiramos, o Departamento da Defesa continuará plenamente com o desenvolvimento destes mísseis convencionais para lançamento terra-ar, como uma resposta prudente às ações da Rússia", disse o porta-voz do chefe do Pentágono, Jonathan Hoffman.