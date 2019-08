ExxonMobil supera expectativas no segundo trimestre

A ExxonMobil anunciou nesta sexta-feira resultados melhores que o previsto no segundo semestre do ano, graças a um benefício fiscal de 500 milhões de dólares no Canadá.

A petroleira, entretanto continua a ser afetada pelos preços baixos do gás natural e os elevados custos de exploração e manutenção.

Seu lucro líquido caiu 20,75%, a 3,1 bilhões de dólares, o que se traduziu em um lucro ajustado por ação de 73 centavos - contra os 66 centavos esperados em média por analistas financeiros.

Embora a receita tenha diminuído 6% (69,1 bilhões de dólares), ela foi maior que os 65,2 bilhões que eram esperados.