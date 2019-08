Trump e Johnson falaram sobre comércio e redes 5G

O presidente americano Donald Trump e o novo primeiro-ministro britânico Boris Johnson discutiram temas comerciais e sobre as dificuldades para controlar as novas tecnologias de redes 5G, informou a Casa Branca nesta sexta-feira.

No telefonema que ocorreu na quinta-feira, Trump e Johnson discutiram "questões de cooperação, especialmente comerciais, 5G e de segurança global", disse o porta-voz da Casa Branca, Hogan Gidley, em um comunicado.

Esta é a segunda chamada entre os dois líderes em uma semana, no momento em que a administração Trump mostra sua sintonia com Johnson.

Na semana passada, Trump informou que teve uma conversa "muito substancial" sobre um acordo comercial entre os dois países, no contexto da saída do Reino Unido da União Europeia.

No telefonema de quinta-feira, Trump "reiterou seu forte apreço pelo relacionamento especial entre os Estados Unidos e o Reino Unido e ressaltou que está ansioso por se reunir com o primeiro-ministro na cúpula do G7 em Biarritz, França, neste mês", afirmou a Casa Branca.