Astro do game Fortnite troca a Twitch pela Mixer

Tyler "Ninja" Blevins, o superastro do jogo online Fornite, anunciou que está trocando a plataforma de jogadores Twitch, propriedade da Amazon, pela rival Mixer, filial da Microsoft.

"Serei um streamer na Mixer em tempo integral a partir de agora", afirmou o jovem americano em um vídeo no Twitter, ao simular uma entrevista coletiva na qual respondia perguntas que ele mesmo fazia com diferentes disfarces.

"Sinto que vou retornar às raízes do streaming", disse.

A contratação é uma vitória para a Microsoft, que tenta aumentar sua comunidade de jogadores no Mixer e espera aproveitar o poder de influência de "Ninja", que tem milhões de seguidores.

Mais de 5,4 milhões de pessoas já assistiram a sua falsa entrevista coletiva.

Tyler Blevins revelou no ano passado ao canal ESPN que suas atividades como jogador rendiam um faturamento mensal de sete dígitos.

Outra estrela do Fortnite, o americano Kyle Giersdork, de apenas 16 anos e conhecido como "Bugha", se tornou no domingo em Nova York o primeiro campeão mundial na categoria solo do jogo, o que rendeu um prêmio de três milhões de dólares.

Fortnite sacudiu o mercado dos jogos eletrônicos desde seu lançamento em 2017.

A Microsoft anunciou que está trabalhando em um console de nova geração, mas agora considera os jogos online a parte central de sua estratégia.