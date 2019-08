EUA: queda no déficit comercial em junho e baixa expressiva nas exportações

O déficit comercial dos Estados Unidos registrou queda em junho, sob os efeitos de uma redução das importações, sobretudo da China e da União Europeia, mas as exportações caíram ainda mais, reflexo da desaceleração econômica mundial.

O saldo da balança de bens e serviços foi de -55,2 bilhões de dólares, uma contração de 0,3% na comparação com o mês anterior, que teve déficit de -55,34 bilhões, anunciou nesta sexta-feira o Departamento do Comércio.

Em junho, as importações caíram 1,7%, a 261,5 bilhões, mas as exportações registraram queda de 2,1%, a US$ 206,3 bilhões.

Apesar da redução do déficit comercial em junho, este aumentou 7,9% no conjunto do primeiro semestre de 2019.