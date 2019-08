Ataque da Al-Qaeda mata 19 soldados no Iêmen

Dezenove soldados do exército do Iêmen morrera nesta sexta-feira em um ataque da rede terrorista Al-Qaeda contra um acampamento militar na província de Abyan.

Membros da Al-Qaeda executaram o ataque contra o acampamento de Al Mahfad, zona norte da província, informaram fontes das forças governamentais. Os criminosos permaneceram no local por várias horas, antes da chegada de reforços do exército.

"Aproveitando ataques contra as forças (governamentais) em Aden, homens da Al-Qaeda executaram um ataque contra o acampamento de Al Mahfad, onde foram registrados confrontos com soldados, antes de entrar no local", declarou à AFP uma fonte.

"Reforços militares foram enviados a Al Mahfad, alguns criminosos foram mortos e outros expulsos com o apoio da aviação das forças da coalizão (pró-governo, liderada pela Arábia Saudita) em uma operação que durou horas", completou a fonte.

O ataque matou 19 soldados e deixou vários militares feridos.

Na quinta-feira, pelo menos 49 pessoas, em sua maioria policiais, morreram em dois ataques, um deles reivindicado pelos rebeldes huthis e outro por jihadistas em Aden.