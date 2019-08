Coreia do Sul vai retirar Japão da lista de parceiros preferenciais

A Coreia do Sul pretende retirar o Japão da lista de sócios comerciais preferenciais, anunciou nesta sexta-feira o ministro sul-coreano das Finanças, poucas horas depois de Tóquio adotar uma medida similar contra Seul.

A decisão do governo nipônico "destrói fundamentalmente as relações de confiança e cooperação que os dois países estabeleceram no passado", afirmou o ministro Hong Nam-ki.

"Por isto, expressamos nosso veemente protesto e profundo pesar, e pedimos a Tóquio que retire imediatamente as medidas comerciais vingativas", completou.

A medida adotada por Tóquio acontece em meio a uma longa disputa histórica entre os países sobre os trabalhos forçados durante a Segunda Guerra Mundial, mas o Japão insistiu que esta é uma medida de segurança nacional e não uma represália.

O presidente sul-coreano Moon Jae-in chamou a decisão japonesa de "muito imprudente" e afirmou que isto paralisaria as redes de abastecimento mundiais.

"Continuaremos nos esforçando para resolver esta questão pela diplomacia", declarou o ministro Hong.

"Mas também vamos retirar o Japão de nossa lista preferencial e iniciar um procedimento para reforçar os controles de nossas exportações", completou.