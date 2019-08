A China advertiu nesta sexta-feira que adotará "represálias" caso o governo dos Estados Unidos concretize a ameaça de impor tarifas de 10% a 300 bilhões de dólares de produtos chineses, em uma nova escalada da guerra comercial entre ambas as duas potências.

Sem explicar o tipo de represália que pode ser determinada, o ministério do Comércio afirmou em um comunicado que a decisão do presidente Donald Trump de aplicar as novas tarifas a partir de 1 de setembro é uma "grave violação" da trégua alcançada com presidente chinês Xi Jinping em junho.