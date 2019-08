As principais Bolsas da Europa iniciaram a sexta-feira com fortes quedas, após a decisão do presidente americano Donald Trump de intensificar a guerra comercial com a China, com novas tarifas que alcançam de 300 bilhões de dólares.

O índice FTSE 100 de Londres operava em queda de 1,5%, enquanto o DAX 30 de Frankfurt recuava 2,2% e o CAC 40 de Paris cedia 2,3%.