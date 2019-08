Comunicado do Business Wire :Algorand Foundation

A missão da Algorand Foundation é promover o sucesso a longo prazo da rede pública de blockchain e do token Algo. Ao introduzir uma opção de resgate antecipado, oferecemos aos participantes do leilão uma oportunidade opcional antecipada para resgatar o reembolso acima do valor atual do Algo. Em resposta ao feedback do mercado, a fundação está buscando fortalecer a viabilidade e a equidade a longo prazo dentro do mercado Algo para os participantes remanescentes têm uma visão de longo prazo e que desejam contribuir para a construção da plataforma Algorand.

Por conseguinte, como alternativa à opção de reembolso original de 90% disponível para os compradores do leilão no primeiro aniversário do primeiro leilão, a fundação irá fornecer uma Opção de Resgate Antecipado facultativa, em um esforço para tirar esses tokens específicos do leilão do suprimento circulante. Nesta opção, um usuário que comprou #X Algos no primeiro leilão pode devolver todos os #X deles para a fundação na próxima semana e receber 85% (reconhecendo o efeito do valor temporal do dinheiro) do preço pago para adquiri-los.

Para atender aos requisitos de elegibilidade, os participantes terão sete dias para devolver todos os Algos de seus leilões à sua carteira designada, começando às 8h (horário de Singapura, SGT) em 2 de agosto de 2019 e terminando à meia-noite SGT em 9 de agosto de 2019. A janela de resgate será aberta em 23 de agosto e fornecerá um reembolso de 85% do preço de compensação no primeiro leilão. Os reembolsos serão distribuídos pela mesma moeda em que a conta do leilão foi financiada por (USD, BTC, ETH).

Detalhes da janela de resgate antecipado

-- Todos os Algos destinados ao resgate devem estar na carteira que recebeu o Algos de lances de leilão bem-sucedidos até a meia-noite (horário de Singapura, SGT) em 9 de agosto de 2019.

-- A janela de processamento de resgate será de sete dias a partir da meia-noite SGT de 23 de agosto de 2019.

-- Os resgates devem ser iniciados através do site de leilões da Algorand Foundation e da sua conta de leilão. Detalhes adicionais para os participantes elegíveis da janela de resgate antecipado.

-- A Algorand Foundation reembolsará 85% do preço de compensação do leilão por Algo devolvido Preço de compensação do leilão: US$ 2,40 por Algo Reembolso de 85%: US$ 2,04 por Algo

-- Se você financiou sua conta de leilão com USD, os reembolsos serão processados em 1 a 3 dias (determinado pelo tempo necessário para transferência bancária)

-- Se você financiou sua conta do leilão com a BTC ou a ETH, os reembolsos serão processados emo de três horas.

Requisitos da janela de resgate antecipado

-- 100% dos Algos recebidos em leilão para um único endereço devem ser devolvidos - reembolsos parciais não serão aceitos

-- Todos os Algos devem estar na carteira que recebeu o Algos de lances de leilão bem-sucedidos até a meia-noite SGT em 9 de agosto de 2019, caso contrário, você não estará qualificado para participar da janela de resgate antecipado

-- Os resgates devem ser iniciados no site do leilão e na sua conta original do leilão. Detalhes adicionais para os participantes elegíveis da janela de resgate antecipado.

-- Os participantes deste programa opcional de resgate antecipado concordam em renunciar seus direitos sobre sua política de reembolso original de 90%.

Próximos passos para participar do resgate antecipado:

-- Certifique-se de que, até a meia-noite SGT em 9 de agosto de 2019, sua carteira de leilão designada tenha o mesmo número de Algos que você recebeu do leilão original.

Política de reembolso originalOs participantes podem manter a política de reembolso original de 90%. Isso significa que os participantes do leilão podem continuar a manter seus Algos e têm a opção de participar da política de reembolso original em junho de 2020, onde terão uma janela de uma semana para exercer o reembolso de 90% do preço de compra do leilão de junho de 2019. Detalhes sobre o exercício desta opção estarão disponíveis a partir de junho de 2020.

Sobre a Algorand FoundationA Algorand Foundation oferece a infraestrutura confiável necessária para complementar o crescimento de uma economia sem fronteiras. A Algorand Foundation está incorporada na República de Singapura e conta com uma equipe de pesquisa liderada pela Dra. Tal Rabin, uma das 50 melhores mulheres em tecnologia do mundo da Forbes em 2018.

Para mais informações, acesse algorand.foundation.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

