Premiê britânico sofre derrota em eleição regional

O primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, sofreu nesta sexta-feira seu primeiro revés eleitoral desde que assumiu o cargo, com a vitória da liberal democrata Jane Dodds em eleição no País de Gales, o que reduziu sua maioria parlamentar a apenas um voto.

Segundo resultados oficiais da eleição na circunscrição de Brecon & Radnorshire, em Gales, a candidata pró-União Europeia Jane Dodds derrotou Chris Davies, do Partido Conservador de Johnson, por 13.826 votos contra 12.401.

A derrota enfraquece o novo governo, que acaba de anunciar que vai duplicar o orçamento para a preparação de um Brexit sem acordo, com 2,1 bilhões de libras (2,3 bilhões de euros ou 2,54 bilhões de dólares) adicionais este ano.

Esse dinheiro servirá para "acelerar os preparativos na fronteira e nas empresas, bem como para lançar uma nova campanha de comunicação sobre o Brexit", disse o Tesouro britânico.

"Esse governo poderia ter descartado um Brexit 'sem acordo' e gastar esses bilhões em nossas escolas, hospitais e cidadãos", criticou John Mcdonnell, ministro das Finanças do gabinete da oposição trabalhista, denunciando o que chamou de "desperdício".

A oposição não está apenas nas fileiras do Partido Trabalhista. Philip Hammond, ministro das Finanças do governo conservador anterior, já advertiu que fará qualquer coisa para bloquear um "não acordo".

Ainda candidata, Jane Dodds alertou contra um Brexit sem acordo que afetará os fazendeiros do País de Gales economicamente.

O distrito eleitoral de Brecon e Radnorshire votou 52% a favor de um divórcio com a UE no referendo sobre o Brexit em 2016, do qual Johnson foi um dos grandes artesãos.

Johnson quer renegociar o acordo de retirada alcançado pela ex-primeira-ministra Theresa May e Bruxelas, que exclui tal coisa.

Mesmo que fracasse, afirma que o Reino Unido sairá da União Europeia, com ou sem acordo, em 31 de outubro.

A eleição parcial desta quinta-feira aconteceu depois do impeachment do deputado conservador Chris Davies, causada pelos eleitores, como permite um procedimento introduzido em 2015 pelo ex-primeiro-ministro conservador David Cameron.

Os eleitores puniram Davies após sua condenação por falsas declarações de despesas.