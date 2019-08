Biden 'surpreso' com críticas a Obama no último debate

O ex-vice-presidente dos Estados Unidos Joe Biden, pré-candidato democrata favorito para as presidenciais de 2020, disse nesta quinta que ficou "surpreso" com a intensidade das críticas ao seu antigo chefe Barack Obama durante um debate com seus rivais do partido.

"Devo dizer que fiquei um pouco surpreso com a quantidade de coisas que surgiram sobre Barack", disse Biden a jornalistas, após um debate em que enfrentou seus rivais em múltiplos assuntos, incluindo a política de deportação quando ele e Obama estavam na Casa Branca.

"Tenho orgulho de ter trabalhado com ele, tenho orgulho do trabalho que fez. Não acredito que tenha nada pelo que se desculpar", disse Biden em Detroit.

Ao longo de sua campanha, Biden destacou seu vínculo com o primeiro presidente negro dos Estados Unidos, em parte para atrair o eleitorado afro-americano e de tendência progressista.

Mas com a guinada do partido à esquerda nos últimos anos, as políticas de imigração de Obama ficaram sob escrutínio no debate de quarta-feira, e alguns democratas questionaram o número de deportações durante seu mandato.

Julian Castro, o único hispânico na disputa e ex-secretário de habitação de Obama, criticou as políticas de imigração do então presidente como uma forma de confrontar Biden.

Durante o debate, Biden negou "absolutamente" que voltaria a subir a taxa de deportação ao nível dos dois primeiros anos de Obama no cargo, mas quando o pressionaram, negou-se a dizer se aconselhou o então presidente a frear as deportações.

Na quinta-feira em Detroit, Biden também atacou outros candidatos democratas, contrariando uma promessa de campanha. "Respondi" ao ser provocado, explicou.

Vários aspirantes à indicação democrata criticaram o apoio de Biden a uma lei de 1994 para combater a delinquência, assim como seu voto contra a ampliação de um crédito fiscal para o cuidado de crianças e em apoio a uma emenda que proíbe que os fundos federais sejam utilizados para pagar abortos.

Biden disse que muitas das afirmações feitas na quarta-feita "não são corretas e estão fora de contexto".