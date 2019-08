EUA busca acordos migratórios com toda América Central

Os Estados Unidos promoverão negociações para obter acordos migratórios com El Salvador, Costa Rica, Honduras e Panamá, na mesma linha do tratado fechado na semana passada com a Guatemala para deter a emigração ilegal a partir da América Central, informou o secretário interino de Segurança Nacional, Kevin McAleenan.

Segundo o funcionário, que visita a Guatemala, tratados similares deterão o tráfico de pessoas e a emigração irregular para os Estados Unidos.

"Agora estamos tratando de conversar com Honduras e El Salvador para ter acertos similares aos obtidos com a Guatemala. O presidente (americano, Donald) Trump também convidou Costa Rica e Panamá porque vemos isto como uma responsabilidade regional".

Na sexta-feira passada, a Guatemala firmou em Washington um acordo que - segundo a Casa Branca - a converte em "terceiro país seguro".

McAleenan insistiu em que o fenômeno migratório é "uma responsabilidade regional" e que Washington também firmou "um acordo importante com o México sobre temas de segurança para atacar os contrabandistas" de pessoas.

O que "se busca é trabalhar com a região, dar mais acesso ao emprego legal nos Estados Unidos. Queremos que os agricultores venham trabalhar em nossa economia, dar proteção a estes trabalhadores".

McAleenan comentou que a Guatemala é um país "crucial" para atacar o tráfico de pessoas devido a sua posição geográfica.

Mas o secretário foi enfático ao destacar que os EUA não darão asilo a pessoas que tenham imigrado por questões econômicas.

Os Estados Unidos detiveram 144.000 imigrantes ilegais na fronteira com o México em maio, o maior número em 13 anos. A maioria são famílias do chamado Triângulo Norte da América Central (Guatemala, Honduras e El Salvador) que fogem da pobreza e da violência.