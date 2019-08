Forte terremoto de magnitude 6,6 é registrado no centro do Chile

Um terremoto de magnitude 6,6 foi sentido, nesta quinta-feira (1º), no centro do Chile, sem deixar vítimas, ou causar danos materiais até o momento - relatam informes oficiais preliminares.

Segundo o Centro Sismológico Nacional (CSN) do Chile, o epicentro foi registrado a 43 quilômetros ao noroeste do balneário de Pichilemu (cerca de 200 km ao sul de Santiago), com uma profundidade de 11 km.

Um boletim do Escritório Nacional de Emergências (Onemi) informou que "não há registro de danos a pessoas, alterações nos serviços básicos, ou em infraestrutura, resultante deste sismo".

Ainda de acordo com o Onemi, "os organismos técnicos se encontram avaliando a situação regional".

O Chile é um dos países mais suscetíveis a abalos sísmicos do mundo.