Confira os principais deslizamentos no maciço do Mont Blanc

A influência do aquecimento global nos deslizamentos de pedras, que se multiplicam há 20 anos, está demonstrada cientificamente. A sucessão de uma série de verões com temperaturas recordes na França - 2003, 2006, 2015, 2017 e 2018 - agrava o problema.

Confira abaixo os principais deslizamentos (quedas de mais de 100 metros cúbicos) registrados no maciço do Mont Blanc, a montanha mais alta dos Alpes, no leste da França.

- 2005 -

O deslizamento mais impressionante continua sendo o ocorrido em 2005 em parte do Petit Dru, visível da localidade de Chamonix. Dois anos antes, a onda de calor durante o verão de 2003, favoreceu o aquecimento do permafrost. O calor demora um tempo a penetrar na montanha - cujos blocos rochosos estão cimentados por um gelo milenar - e segue se propagando pelo interior, embora do lado de fora faça frio.

Em junho de 2005, 292.000 m3 de rocha e um pedaço da história do alpinismo vieram abaixo. O pilar Bonatti caiu no vazio, provocando um enorme estrondo e uma imensa nuvem de poeira.

A via desta temida parede foi aberta em escalada solo pelo italiano Walter Bonatti, em agosto de 1955, após seis dias de esforços, transformando-o em uma lenda.

Desde o deslizamento, a cicatriz continua visível. Na face sudoeste do Petit Dru, é visível uma longa marca cinza no local da queda, que contrasta com a rocha mais avermelhada, oxidada, do paredão.

No outono de 2011, vários deslizamentos de menor importância tiraram 70.000 m3 de granito extra do mesmo setor.

- 2015 -

Ocorreram deslizamentos nos setores da Tour Ronde e da "agulha" do Tacul.

- 2018 -

Como já havia ocorrido no verão de 2015, os deslizamentos (menos de 100 m3) regulares no corredor do Goûter impediram centenas de alpinistas de escalarem o Mont Blanc pela via considerada "normal", a mais movimentada.

Em agosto, veio abaixo um pedaço do Arête des Cosmiques. Esta parede, fácil de escalar, é muito frequentada também devido à proximidade do teleférico da "agulha" de Midi. É uma escalada clássica para muitos alpinistas, inclusive para os que são praticamente iniciantes e se aclimatam antes de "conquistar" o Mont Blanc.

Em uma noite de novembro, desabaram milhares de metros cúbicos de um esporão de uma margem do glaciar de Taconnaz, no vale do Chamonix. A massa caiu a toda velocidade por quase dois quilômetros.