Rússia se prepara para fim do tratado INF há anos

O fim do tratado de desarmamento nuclear INF entre os Estados Unidos e a Rússia a partir de sexta-feira (2) não surpreende Moscou, que já tem novas armas prontas para serem implantadas.

Anunciado em fevereiro pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, o processo de retirada deste acordo de mísseis de capacidade nuclear de alcance intermediário (500 a 5.500 quilômetros) chega ao fim sem que a Rússia tenha destruído, como exigia Washington, as armas acusadas de violar o texto.

Pelo contrário, o presidente russo, Vladimir Putin, ratificou, no início de julho, a suspensão da Rússia na participação do tratado.

Washington denuncia desde 2014 que Moscou desenvolve sistemas que violam o tratado INF. O míssil da discórdia, o 9M729, tem um alcance de cerca de 1.500 km segundo a Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), e cerca de 480 km de acordo com Moscou.

"A Rússia vem brincando há muito tempo: primeiro, negando que esse míssil existe e, depois, reconhecendo sua existência, mas dizendo respeitar o acordo", disse à AFP o analista militar Alexander Golts.

Quando os Estados Unidos concretizaram suas ameaças e Trump afirmou sua intenção de deixar o tratado, em outubro de 2018, a Rússia não fez nada para tentar retê-lo.

De fato, altos funcionários russos vêm criticando o tratado INF há anos por considerá-lo benéfico para Washington. A ideia de que a Rússia não precisava do acordo prevaleceu no Kremlin.

"Desde 2007, quando a Rússia se retirou do tratado FCE (sobre armas convencionais na Europa), o Exército russo e o Kremlin disseram que o tratado INF não era um bom acordo, que não era justo", lembra o especialista independente Pavel Felgenhauer.

Em Moscou, a questão sempre retornava a cada novo anúncio de implantação de um sistema de defesa antimísseis americano na Europa, ou na Ásia.

Para Washington, esses sistemas são apenas defensivos, mas para a Rússia representam uma ameaça.

- Novas armas -

É por isso que não surpreende que o Kremlin tenha anunciado tão rapidamente novos mísseis, assim que os Estados Unidos oficializaram sua decisão de abandonar o tratado INF.

"Agora que o tratado acabou, veremos o desenvolvimento e a implantação de novas armas", diz Pavel Felgenhauer, para quem "a Rússia já está preparada".

Mencionadas pela primeira vez por Putin em dezembro de 2018 para oficiais do Exército, essas novas armas foram detalhadas em fevereiro, durante uma reunião entre o presidente russo, seu chefe da diplomacia, Serguei Lavrov, e o ministro da Defesa, Serguei Shoigu.

Além da criação de um míssil terrestre de médio alcance, Moscou pretende desenvolver uma versão terrestre dos mísseis Kalibr, até então usados pela Marinha e testados com sucesso na Síria. Neste país, o Exército russo intervém desde 2015 em apoio ao governo Bashar al-Assad.

A Rússia tem limitações, porém. Enfrenta problemas para sair da crise, em que está mergulhada desde 2014, e seu orçamento militar é dez vezes menor do que o do Exército dos Estados Unidos.

O desenvolvimento de novos mísseis tem de ser feito "sem aumentar o orçamento da Defesa", disse Putin ao ministro da pasta, que criticou repetidamente a "frenética" corrida armamentista.