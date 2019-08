Wall Street abriu ligeiramente em alta, nesta quinta-feira (1º), recuperando-se depois de uma forte queda provocada por decisões e comentários de funcionários do Federal Reserve (Fed) americano: o Dow Jones ganhou 0,09%, e Nasdaq, 0,19%.

A Bolsa de Nova York havia caído na quarta-feira, após os comentários do diretor do Banco Central, que descartou a ideia de uma nova redução automática das taxas de juros para o final do ano. O Dow Jones encerrou com uma queda de 1,23%, e o Nasdaq cedeu 1,19%.