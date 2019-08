General Motors supera expectativas no segundo trimestre

A General Motors (GM) anunciou nesta quinta-feira melhores resultados do que o esperado para o segundo trimestre do ano, marcado por um aumento nos lucros, apesar do declínio nas vendas de carros nos Estados Unidos e na China, os dois maiores mercados Carros no mundo.

Os lucros líquidos aumentaram 1,2%, a US$ 2,41 bilhões, o que se traduz em um lucro ajustado por ação, uma referência na América do Norte, de US$ 1,64 contra US$ 1,43 que os analistas anteciparam em média, informou a montadora.

A GM se beneficiou de um aumento nos preços de suas picapes e SUVs nos Estados Unidos.

O volume de vendas de carros caiu 1,90%, a 36,06 bilhões de dólares, mas foi superior à previsão de 35,98 bilhões de dólares.