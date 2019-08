O governo americano pediu, nesta quinta (1º), a libertação imediata do fundador de uma página on-line chinesa, condenado na última segunda-feira a 12 anos de prisão na China por "divulgação de segredos de Estado".

"Os Estados Unidos estão profundamente preocupados com a condenação do ciberativista Huang Qi a 12 anos de prisão", declarou a porta-voz do Departamento de Estado, Morgan Ortagus, em um comunicado, pedindo a soltura imediata de Huang.