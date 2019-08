China começa a importar mais produtos agrícolas dos EUA

A China anunciou nesta quinta-feira que comprou nas últimas semanas mais produtos agrícolas americanos, um anúncio percebido como um gesto de boa vontade depois que as potências retomaram as negociações comerciais.

Desde 19 de julho, as empresas chinesas privadas e estatais entraram em contato com fornecedores americanos para discutir a compra de uma variedade de produtos agrícolas, e alguns pedidos já foram efetivados, afirmou Gao Feng, porta-voz do ministério chinês do Comércio.

Desde o ano passado, as duas potências econômicas protagonizam uma guerra comercial, com a aplicação de tarifas mútuas que superam 360 bilhões de dólares em negócios anuais.

Delegações da China e dos Estados Unidos participaram na quarta-feira em Xangai nas primeiras reuniões em três meses nas complexas negociações comerciais, marcadas por novas críticas de Donald Trump à política de Pequim.

Em uma série de mensagens no Twitter, Trump afirmou que a China deveria começar a aumentar as compras de produtos agrícolas americanos, mas que isto não estava acontecendo. "Não há sinais de que estejam fazendo", escreveu.

As negociações entre os dois países continuarão em setembro.