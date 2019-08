Palestino é morto e 3 soldados israelenses ficam feridos em tiroteio

Um palestino atravessou a fronteira entre a Faixa de Gaza e Israel e abriu fogo, ferindo três soldados israelenses antes de ser morto, anunciou nesta quinta-feira o Exército hebreu.

Durante o incidente, um tanque israelense disparou contra um posto militar do Hamas na Faixa de Gaza, informou o Exército.

Dois soldados ficaram levemente feridos e um oficial foi afetado de forma mais grave pelos tiros do palestino, na parte sul da Faixa de Gaza.

O território, governado pelo movimento islamita Hamas, é cenário desde março de 2018 de protestos semanais ao longo da fronteira com Israel, geralmente acompanhados de atos violentos, para exigir, entre outras coisas, o fim do rígido bloqueio israelense imposto há mais de 10 anos.

Desde o início dos protestos, pelo menos 297 palestinos morreram em ações israelenses em Gaza, a maioria nos confrontos provocados pelas manifestações. Outros morreram em ataques israelenses em represálias a atos hostis procedentes do território.

Sete israelenses também morreram no período.

As manifestações ficaram mais calmas nos últimos meses, após uma trégua estabelecida entre Israel e o Hamas com a mediação do Egito e da ONU.

Hamas e Israel protagonizaram três guerras desde 2008.