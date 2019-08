Comunicado do Business Wire :GVK BIO

GVK BIO, empresa de pesquisa e desenvolvimento de contratos (Contract Research and Development Organisation, CRDO) líder global , e a BE Pharmaceuticals Inc (BE Inc), uma empresa farmacêutica de rápido crescimento que desenvolve, fabrica e comercializa produtos injetáveis complexos e críticos, anunciaram uma colaboração estratégica no desenvolvimento de medicamentos.

Como parte da parceria, a GVK BIO desenvolverá um determinado conjunto de produtos para o trabalho de desenvolvimento da BE Inc. que incluirá estudos de pré-formulação, desenvolvimento de fórmulas, desenvolvimento de método analítico e transferência de tecnologia para uma unidade da BE. O objetivo da colaboração será emissões regulatórias e autorizações de marketing bem-sucedidas para os produtos nos mercados dos EUA, Europa e o resto do mundo (Rest of World, RoW).

"A equipe de desenvolvimento de fórmulas da GVK BIO possui conhecimento técnico e registro de sucesso em projetos, e estamos ansiosos em trabalhar com a equipe da BE para acelerar os prazos de desenvolvimento de produtos e reduzir o custo até o mercado", disse Manni Kantipudi, diretor e CEO da GVK BIO.

"Estamos entusiasmados em trabalhar com a GVK BIO, uma CRDO estabelecida", disse Narender Mantena, CEO, Injetáveis Genéricos Especiais da BE Pharmaceuticals. "Essa colaboração apoiará a BE na construção de uma pipeline robusta, especialmente para produtos injetáveis críticos".

Sobre a GVK BIO

A GVK BIO, uma organização de pesquisa e desenvolvimento por contrato que atua no setor farmacêutico global, está sediada em Hyderabad, na Índia, e possui cinco unidades em todo o mundo. Fundada em 2001, a GVK BIO atende grandes e pequenas empresas farmacêuticas em toda a cadeia de valor de P&D;, com foco em velocidade e qualidade, garantindo segurança e conformidade. A equipe de mais de 2200 cientistas da GVK BIO é apoiada por um modelo de negócios sem conflitos, instalações modernas, forte cultura centrada no cliente e foco em levar os produtos de seus clientes ao mercado com rapidez e economia. www.gvkbio.com

Sobre a Biological E. Limited

A Biological E. Limited (BE) é uma empresa privada fundada em 1953. A BE é uma empresa farmacêutica com foco global que desenvolve, fabrica e comercializa vacinas e produtos biológicos inovadores que respondem às necessidades de cuidados de saúde no mundo todo. Os esforços de desenvolvimento de produto da empresa são impulsionados por uma equipe de gerenciamento com experiência internacional e a empresa possui diversas parcerias estratégicas com empresas farmacêuticas e de biotecnologia líderes e institutos de pesquisa ao redor do mundo.

A BE Pharmaceuticals Inc é uma subsidiária da Biological E. Limited e tem como foco injetáveis genéricos especiais. www.biologicale.com

